زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم السبت، قبالة سواحل إندونيسيا.

مركز رصد الزلزال

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا وعلى عمق 20 كيلومتراً، وعلى مسافة 346 كيلومترًا جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 355 ألف نسمة، ولم ترد أي معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذلك أو تسجيل أضرار.