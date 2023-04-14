زلزال قوي قبالة سواحل إندونيسيا يثير مخاوف من تسونامي

وقع زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

مخاوف من وقوع تسونامي

وانتاب الكثيرون مخاوف من وقوع تسونامي نتيجة للهزة الأرضية، لكن مع ذلك استبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترًا، وفي الإطار نفسه، قال المعهد الأمريكي أن الزلزال حدث عند الساعة 16:55 (09:55 بتوقيت غرينتش).

وحدد مركز الزلزال على بعد أكثر من 96 كيلومترًا عن توبان و157 كيلومترًا عن سورابايا المدينة الثانية من حيث عدد السكان في إندونيسيا، وشعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوة وحتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

الذعر انتاب الجميع

وقال صحفي من وكالة فرانس برس في المكان إنه في سورابايا شعر السكان بالزلزال قليلا واهتزت المصابيح، موضحًا أن الهزة استمرت لحظة.

وأضاف أن عددًا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج.