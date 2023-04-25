زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.9

منسوبو الدفاع يساعدون مسنًّا في النزول من على السفينة ضمن الإجلاء ملايين أجهزة الأندرويد بدون واتساب قريبًا لقطات مؤثرة للبناني بعد وصوله جدة قادمًا من السودان إصابة 5 مستوطنين إسرائيليين بحادث دهس بالقدس الوحدة يُشارك بكأس السوبر السعودي 2024 القنصل الأمريكي بجدة: الإجراءات السعودية لإجلاء العالقين بالسودان قوية ومحكمة الانتقادات تحاصر إدارة آل معمر بعد خسارة النصر هدنة جديدة بالسودان لمدة 72 ساعة قطري يلقي نقودًا على المارة إعلاميون: الوحدة تأهل بجدارة
أعلن مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي، أن زلزالًا قوته 6.9 درجة ضرب منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا.
ولفت مركز الرصد إلى أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا.
من المعروف أن زلزالًا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل إندونيسيا أول أمس الأحد.