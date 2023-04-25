زلزال يضرب إندونيسيا بقوة 6.9

أعلن مركز رصد الزلازل الأورو متوسطي، أن زلزالًا قوته 6.9 درجة ضرب منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا.

20 كيلومترًا

ولفت مركز الرصد إلى أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترًا.

من المعروف أن زلزالًا بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب سواحل إندونيسيا أول أمس الأحد.