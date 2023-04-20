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بقوة 4.6 درجات

زلزال يضرب شرقي تركيا

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
زلزال يضرب شرقي تركيا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات، مساء أمس الأربعاء، ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

عمق الزلزال

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 01.44 بعد منتصف الليل في منطقة “سيفريجا” على عمق 11 كم تحت الأرض.

من جانبها، أكدت ولاية ألازيغ عدم تلقيها بلاغات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.

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