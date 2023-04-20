زلزال يضرب شرقي تركيا

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ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات، مساء أمس الأربعاء، ولاية ألازيغ شرقي تركيا.
وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 01.44 بعد منتصف الليل في منطقة “سيفريجا” على عمق 11 كم تحت الأرض.
من جانبها، أكدت ولاية ألازيغ عدم تلقيها بلاغات عن وقوع أضرار جراء الزلزال.