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قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر

زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ مساءً
زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا
المواطن - فريق التحرير

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ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

عمق الزلزال

ووقع الزلزال عند الساعة 03:26 بالتوقيت المحلي (36:26 بتوقيت غرينيتش)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

ووفق “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان بمنطقة “غوكصون” التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.

زلزال مدمر

يذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارًا هائلاً إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.

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