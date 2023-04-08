زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا 3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة التعاون الإسلامي: الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف الإطاحة بـ 13 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط
ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.
ووقع الزلزال عند الساعة 03:26 بالتوقيت المحلي (36:26 بتوقيت غرينيتش)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.
ووفق “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان بمنطقة “غوكصون” التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.
يذكر أنه في 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وخلَّف دمارًا هائلاً إثر سقوط آلاف الأبنية، أدى إلى خسائر بمليارات الدولارات.