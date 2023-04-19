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زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٥ صباحاً
زوار المسجد النبوي يحيون ليلة 28 رمضان وسط أجواء مفعمة بالسكينة
المواطن - واس

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شهد المسجد النبوي اليوم ليلة 28 من شهر رمضان المبارك توافد الجموع الكبيرة من المصلين والزوار الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بمسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم.


ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الإيمانية أثناء أدائهم لصلاة القيام والابتهال إلى الله عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

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