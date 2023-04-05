زوجان يوثقان عقد قرانهما بالحرم المكي الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية في الجبلين تعليم صبيا: الدوام عبر منصة مدرستي اليوم لا غالب أو مغلوب بين ليفربول وتشيلسي إبداع في تقليد عبدالله المديفر ومحمد عبده بستوديو 23 السديس يتفقد المعدات الجديدة في المسجد النبوي أيتام طنجة وأشبال برشلونة يوجهون بوصلتهم لبرنامج عطر الكلام إغلاق 59 منشأة مخالفة في تبوك خلال شهر رمضان الاتحاد يُمطر شباك ضمك بثلاثية ويواصل الانفراد بـ صدارة دوري روشن السدحان يتزوج زميلته للخروج من قضية التحرش في طاش العودة
وثقت لقطات مصورة لحظات توثيق عقد قران زوجين من جنسية أجنبية في مطاف الحرم المكي الشريف.
شاهد.. لحظات توثيق عقد قران زوجين في مطاف #الحرم_المكي #العربية_في_رمضان pic.twitter.com/LLF9Pp9xn1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 4, 2023
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الزوج والزوجة يوثقان عقد القران في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
فيما أبدى الزوج والزوجة سعادة غامرة بإتمام عقد القران في أطهر بقاع الأرض.