زوجان يوثقان عقد قرانهما بالحرم المكي

وثقت لقطات مصورة لحظات توثيق عقد قران زوجين من جنسية أجنبية في مطاف الحرم المكي الشريف.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الزوج والزوجة يوثقان عقد القران في رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.

فيما أبدى الزوج والزوجة سعادة غامرة بإتمام عقد القران في أطهر بقاع الأرض.