زوجة ريشي سوناك تخسر 61 مليون دولار في يوم واحد

خسرت أكشاتا مورتي زوجة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حوالي 49 مليون جنيه إسترليني (61 مليون دولار) بعد أن تراجعت الأسهم في شركة إنفوسيس التي يملكها والدها.

وتمتلك مورتي نسبة 0.94% في شركة البرمجيات الهندية العملاقة، والتي شارك في تأسيسها والدها نارايانا مورتي.

نظرة سلبية

ويوم أمس الاثنين، تراجعت أسهم الشركة بعد أن رسمت توجيهاتها نظرة مستقبلية سلبية لقطاع التكنولوجيا في الهند، مما أدى إلى موجة من التخفيضات من قبل الوسطاء.

وفي حين أن الخسارة هي جزء بسيط من ثروة عائلة سوناك، لا تزال حصة مورتي تساوي أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني.

فتح تحقيق

قالت هيئة مراقبة الفساد بالبرلمان البريطاني إنه تم فتح تحقيق حول رئيس الوزراء ريشي سوناك، بسبب احتمال عدم إعلان تضارب المصالح.

ويظهر تحديث للموقع البرلماني أن التحقيق الذي فتح يوم الخميس، يتعلق بالفقرة السادسة من مدونة قواعد السلوك لمجلس العموم، وجاء في الفقرة: يجب أن يكون الأعضاء دائمًا منفتحين وصريحين في الإعلان عن أي مصلحة ذات صلة في أي إجراءات للمجلس أو لجانه، وفي أي اتصالات مع الوزراء أو الأعضاء أو المسؤولين العموميين أو أصحاب المناصب العامة.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الحكومة البريطانية: يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية.

وواجه سوناك أسئلة الشهر الماضي بعد أن تبين أن شركة رعاية الأطفال المملوكة جزئيًا لزوجته ستستفيد من تغييرات السياسة في الميزانية.