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لرفع كفاءة مستوى الخدمات الصحية

زيادة السعة السريرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لـ600 سرير

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ مساءً
زيادة السعة السريرية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لـ600 سرير
المواطن - واس

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حصل تجمع القصيم الصحي على موافقة وزير الصحة بزيادة عدد أسرة مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة 215 سريرًا، ليبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى بعد الزيادة 600 سريرًا ، في خطوة تهدف إلى الرفع من كفاءة مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة وتجويدها، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تلبية احتياجات المرضى

وأوضح الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي الدكتور سلطان بن سعود الشائع، بأنه التجمع يهدف من خلال هذه الزيادة إلى تلبية احتياجات المرضى المتزايدة من أسرة التنويم والطوارئ ووحدات العناية المركزة وبقية الأقسام خاصة في المستشفيات المرجعية والتخصصية، ورفع مستوى خدمات الرعاية الطبية المقدمة.

تطوير المشاريع الصحية

وثمن الشائع لسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود- بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مايقدمانه من متابعة واهتمام بالخدمات والمشاريع الصحية بمنطقة القصيم، والذي تأتي امتدادًا لماتبذله القيادة الرشيدة -أعزها الله- في سبيل راحة المواطن والمقيم وتوفير أقصى درجات الرعاية للمستفيدين.

وأعرب عن بالغ شكره وتقدير لمعالي وزير الصحة على حرصه الدائم بتطوير منظومة الخدمات الصحية بالمنطقة، وتذليل كافة المعوقات لتسهيل حصول المستفيدين عليها، مشيرًا إلى أن التجمع يسعى لتعزيز جميع الخدمات الصحية وتطويرها في جميع منشآته ومرافقه الصحية، ويوليها أهمية كبيرة تجعلها في أولى سلم اهتماماته لتتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع صحي مزدهر ينعم بالرفاهية.

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