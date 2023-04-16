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المشاكل أفادته سياسيًا وماليًا

زيادة كبيرة في حملة تبرعات ترامب بعد توجيه التهم إليه

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٥ مساءً
زيادة كبيرة في حملة تبرعات ترامب بعد توجيه التهم إليه
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنها جمعت 18.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، من خلال لجنته المشتركة لجمع التبرعات وحملته، في زيادة في التبرعات بعد أن وُجهت إليه لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى في مانهاتن في 30 مارس.

احتشاد أنصار ترامب

وقالت الحملة لشبكة CNN إنها جمعت 15.4 مليون دولار في الأسبوعين التاليين لتوجيه التهم ضد الرئيس السابق، مما يوضح مدى احتشاد أنصار ترامب حوله بعد صدور لائحة الاتهام.

وأضافت حملة ترامب أن جمع التبرعات يشير إلى أن مشاكل ترامب القانونية أفادته سياسيًا وماليًا، على الأقل على المدى القصير، ونشطت قاعدته بينما يواصل حملته من أجل الحصول على فرصته الثالثة للرئاسة.

زيادة كبيرة في حملة تبرعات ترامب بعد توجيه التهم إليه

وكانت حملة ترامب قالت في وقت سابق في 31 مارس إنها جمعت 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة منذ إعلان لائحة الاتهام لأول مرة، ودفع الرئيس السابق بأنه غير مذنب في 34 تهمة جنائية.

إجمالي التبرعات

وخلال الربع الأول من العام الجاري، من 1 يناير إلى 31 مارس، تلقى ترامب في الإجمالي 541971 تبرعًا، بحسب الأرقام التي قدمتها حملته، وبلغ متوسط التبرع حوالي 34 دولارًا.

وبالمقارنة، تلقى ترامب 312564 تبرعًا في الأسبوعين التاليين لتوجيه التهم ضده، بدءًا من 30 مارس بمتوسط تبرع يبلغ 49 دولارًا تقريبًا.

وقبل صدور لائحة الاتهام، كان الرئيس السابق يجمع ما يقرب من 168 ألف دولار يوميًا في الفترة من 1 يناير  إلى 30 مارس.

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