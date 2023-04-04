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زيدان يقرر العودة للتدريب

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
زيدان يقرر العودة للتدريب
المواطن - فريق التحرير

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اتخذ مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، قرارًا بالعودة إلى التدريب مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

زيدان يعود للتدريب

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “زيدان أبلغ مساعديه، بأنه يستعد للعودة للتدريب في الصيف المقبل، وهناك وجهتان، بينهما ريال مدريد، من المحتمل أن يقبل على إحداهما”.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر juvefc

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “رغم البيان القاسي الذي أصدره المدرب الفرنسي، عقب رحيله عن المرينغي في ولايته الماضية، إلا أنه يحافظ على علاقة جيدة بالرئيس فلورنتينو بيريز”.

وينتهي تعاقد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر footballtoday

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي.

وكان مدرب المرينغي السابق، يأمل في قيادة منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، بعد كأس العالم في قطر 2022، قبل أن يقرر الاتحاد الفرنسي تجديد عقد المدير الفني ديديه ديشامب.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk
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