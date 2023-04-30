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عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس

زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٩ مساءً
زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن عقوبات جديدة ضد روسيا، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الأحد.

عملية عسكرية جديدة                                   

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ أسلحة عالية الدقة.

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.

هجمات باستخدام مدفعية

وأضاف حرس الحدود الأوكراني، أن وحدات ودوريات الحدود ونقاط التفتيش تعرضت لهجمات باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع مجلس الأمن القومي اعتراف بلاده الفوري باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانيسك عن أوكرانيا، ودعا البرلمان الروسي إلى التصديق على القرار.

استفتاء لانفصال دونيتسك ولوغانسك   

وقد أعلنت دونيتسك ولوغانسك، في 12 مايو 2014، استقلالهما بعدما صوت معظم سكان المقاطعتين اللتين تقعان في حوض دونباس الشرقي في استفتاء عام لصالح الانفصال عن أوكرانيا.

وكانت روسيا، حشدت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية بما أثار التوتر فى نظرة المجتمع الدولى بشأن الغزو المتوقع.

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