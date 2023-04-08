زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف

نظم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، تعهّد خلالها باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

استعادة القرم

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: “محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم”، حسب تعبيره.

إفطار رسمي

أعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي.

وأضاف أن “أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر”.

الدول المسلمة

ويحاول عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، من بينها المملكة وتركيا، الوساطة في النزاع الأوكراني، ونجحت في تسهيل إبرام اتفاقات بين كييف وموسكو بشأن صادرات الحبوب وتبادل الأسرى.

وفي روسيا أقلية مسلمة كبيرة في مناطقها الجنوبية، خصوصاً الشيشان وداغستان، وكثير منهم يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.