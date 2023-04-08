Icon

زلزال يضرب كهرمان مرعش التركية مجددًا Icon 3 أرقام سلبية تُلاحق نادي الهلال Icon لحظة انتقام امرأة تركية لشرفها من شقيق زوجها Icon أمير تبوك: نقلة حضارية تشهدها المنطقة عبر مشروعات رؤية المملكة Icon التعاون الإسلامي: الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط Icon زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف Icon الإطاحة بـ 13 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon تغريدة نارية من إيلون ماسك بوجه البنتاغون Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon غواصة نووية أمريكية مزودة بصواريخ تتجه للشرق الأوسط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أوكرانيا ممتنة لجميع المسلمين في العالم

زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ مساءً
زيلينسكي ينظم إفطاراً رمضانياً بأحد مساجد كييف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نظم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مأدبة إفطار رمضاني، أمس الجمعة، تعهّد خلالها باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا.

استعادة القرم

وسيطرت روسيا على القرم المطلة على البحر الأسود من أوكرانيا في عام 2014 وضمتها إثر استفتاء دانته كييف وحلفاؤها الغربيون.

وقال زيلينسكي لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: “محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمي القرم”، حسب تعبيره.

إفطار رسمي

أعلن زيلينسكي في مسجد بضواحي وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمي.

وأضاف أن “أوكرانيا ممتنة لمسلمي بلدنا ولجميع المسلمين في العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر”.

الدول المسلمة

ويحاول عدد من الدول ذات الغالبية المسلمة، من بينها المملكة وتركيا، الوساطة في النزاع الأوكراني، ونجحت في تسهيل إبرام اتفاقات بين كييف وموسكو بشأن صادرات الحبوب وتبادل الأسرى.

وفي روسيا أقلية مسلمة كبيرة في مناطقها الجنوبية، خصوصاً الشيشان وداغستان، وكثير منهم يقاتلون في صفوف القوات الروسية في أوكرانيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس
العالم

إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون...

العالم
ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية
تكنولوجيا

ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات...

تكنولوجيا
سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة
السعودية اليوم

سلطنة عمان: استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يعزز...

السعودية اليوم
أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

أبها يتفوق على الفتح بثنائية في الشوط...

الرياضة
تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في فلوريدا
غرائب

تمساح ضخم يمزق سياجًا معدنيًّا ويهرب في...

غرائب
الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال منذ 3094 يومًا
الرياضة

الشباب لم يعرف طعم الفوز على الهلال...

الرياضة
وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق فيها بالنماص
السعودية اليوم

وفاة قائد ناقلة وقود بعد نشوب حريق...

السعودية اليوم
السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة
تقارير

السعوديون ثاني أكثر شعوب العالم شعورًا بالسعادة

تقارير