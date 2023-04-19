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تكثيف أعمال النظافة وتكليف عدد من المراقبين الصحيين

زينة بطول 15 ألف متر في تبوك احتفالًا بالعيد

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ صباحاً
زينة بطول 15 ألف متر في تبوك احتفالًا بالعيد
المواطن - واس

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أنهت أمانة منطقة تبوك والبلديات التابعة لها بالمحافظات استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء بعيد الفطر المبارك، من خلال تزيين الطرق والميادين بمدينة تبوك والمحافظات وتجهيز الحدائق والمتنزهات.

استقبال عيد الفطر

وأوضحت الأمانة جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر، وذلك بتكثيف أعمال النظافة العامة، وتكليف عدد من المراقبين الصحيين للإشراف على المحال التجارية والمطابخ والمطاعم ومحلات الحلويات.

خطة عمل

وبينت أنها وضعت خطة عمل لنظافة ساحات الجوامع والمصليات التي تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي.

تزيين أعمدة الإنارة

وأضافت أمانة تبوك أنها أنهت العمل على تركيب مدات الزينة على أعمدة الإنارة بطول 15000متر ولوحات التهنئة بالعيد في الشوارع والميادين العامة والطرق والمداخل الرئيسية لمدينة تبوك ومحافظاتها، إضافة إلى تجهيز الحدائق العامة وصيانتها، ونظافة دورات المياه، وتكثيف أعمال النظافة لرفع المخلفات أولا بأول.


ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين وزوار المنطقة إلى التعاون مع أمانة المنطقة والبلديات في الحفاظ على المرافق العامة، وكذلك الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملحوظات من خلال تطبيق بلدي أو بالاتصال على مركز البلاغات 940.

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