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اضطر الركاب للنزول وتغيير موعد رحلتهم

سائق شاحنة يفقد عقله ويصطدم بطائرة ركاب بالمكسيك

الأربعاء ٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ صباحاً
سائق شاحنة يفقد عقله ويصطدم بطائرة ركاب بالمكسيك
المواطن - فريق التحرير

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تسبب سائق شاحنة، في إلحاق أضرار كبيرة بطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار في المكسيك متجهة إلى مدينة لوس أنجليس، بعدما اصطدم بها.

 

نزول الركاب

وأبان الفيديو كيف كانت الشاحنة تسير وتصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا، وفقًا لمقطع فيديو نشرته ديلي ميل البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.

وأصدرت شركة الطيران فيفا إيروبوس، بيانًا قالت فيه: إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام إلى طائرة أخرى مجاورة عندما فقد وعيه فجأة ووقع حادث الاصطدام.

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