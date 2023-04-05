نصائح لتفادي جفاف الحلق والبلعوم أثناء الصيام سائق شاحنة يفقد عقله ويصطدم بطائرة ركاب بالمكسيك السعودية تحصل على 94.4% في تدقيق أمن الطيران تويتر يعمل على تقديم ميزة المدفوعات ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز النصر والاتحاد والهلال قطة تعتلي كتف الإمام أثناء صلاة التراويح بالجزائر تنبيه لأهالي عسير: أمطار غزيرة حتى الثامنة فوز ثمين لـ المصري ضد الزمالك زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب بنما الدراسة عن بعد اليوم في جامعة الملك خالد
تسبب سائق شاحنة، في إلحاق أضرار كبيرة بطائرة كانت تستعد للإقلاع من مطار في المكسيك متجهة إلى مدينة لوس أنجليس، بعدما اصطدم بها.
وأبان الفيديو كيف كانت الشاحنة تسير وتصطدم بالطائرة المحملة بالركاب في مطار غوادالاخارا، وفقًا لمقطع فيديو نشرته ديلي ميل البريطانية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة، وتغيير موعد رحلتهم.
وأصدرت شركة الطيران فيفا إيروبوس، بيانًا قالت فيه: إن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام إلى طائرة أخرى مجاورة عندما فقد وعيه فجأة ووقع حادث الاصطدام.