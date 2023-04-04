“ساب” يطلق هويته الجديدة ويعلن تغيير العلامة التجارية

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أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، اليوم الثلاثاء، عزمه على إطلاق هويته الجديدة من خلال علامته التجارية الجديدة بمسمى “الأول-SAB”.
وقال البنك، في بيان اليوم على “تداول”، إنه يعتزم تغيير اسمه التجاري من “البنك السعودي البريطاني” إلى “البنك السعودي الأول”.
وأشار إلى أن التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان عن أي تطور فيما يتعلق بذلك في حينه.