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التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية

“ساب” يطلق هويته الجديدة ويعلن تغيير العلامة التجارية

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
“ساب” يطلق هويته الجديدة ويعلن تغيير العلامة التجارية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن البنك السعودي البريطاني “ساب”، اليوم الثلاثاء، عزمه على إطلاق هويته الجديدة من خلال علامته التجارية الجديدة بمسمى “الأول-SAB”.

تغيير الاسم التجاري

وقال البنك، في بيان اليوم على “تداول”، إنه يعتزم تغيير اسمه التجاري من “البنك السعودي البريطاني” إلى “البنك السعودي الأول”.

الموافقات النظامية

وأشار إلى أن التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم الإعلان عن أي تطور فيما يتعلق بذلك في حينه.

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