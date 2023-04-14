ساحات وأروقة المسجد الحرام تمتلئ بالمصلين ليلة 23 رمضان

وثق مقطع فيديو امتلاء ساحات وأروقة المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين ليلة 23 رمضان 1444هـ، حيث تصادف ليلة وترية وليلة الجمعة.

اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي. امتلاء ساحات وأروقة المسجد الحرام بالمصلين والمعتمرين #ليلة_23 بـ #مكة_المكرمة. pic.twitter.com/NaJ9q2NgQl — قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) April 13, 2023

أجواء روحانية

وبين الفيديو الذي نشرته قناة القرآن الكريم، أجواء روحانية للمصلين والمعتمرين، وهم يؤدون عباداتهم في أمن وأمان.

ليالي العشر الأواخر

تعد ليالي العشر الأواخر من رمضان من رحمات وبركات الله للأمة الإسلامية، حيث يحتفي بها أغلب المسلمين فمن خلالها تهفو الأرواح نحو بيوت الله معلنة التخلي عن الدنيا وزينتها، لتبدأ أيام الاعتكاف والدعاء متفرغين لعبادة الله وحده، وهو ما استعدت له رئاسة شؤون الحرمين من تجهيزات أمنية ومصليات وخدمات لتوفير الراحة للمعتكفين الذين يجدون في لياليها بالمملكة أمتع الأوقات نظرًا لما توفره من خدمات متميزة.

جهوزية الحرمين

كانت المملكة قد أعلنت عن جاهزيةَ الرئاسة العامة لشؤون المسجدين الحرام والنبوي، للخطة المُعدة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث أكدت رئاسة شؤون الحرمين، استنفارها جميعَ الموارد البشرية والمعدات التشغيلية؛ للتيسير على قاصدي المسجد الحرام لأداء اَلنُّسُك والصلوات بكل سكينة واطمئنان، مبينة أن عدد المصلين والمعتمرين وصل إلى أكثر من (950) ألف مصلٍّ ومعتمرٍ يوميًّا من بداية رمضان.

وتعد عبادات الليالي الوترية من العبادات الخاصة التي لا تتكرر إلا مرة واحدة في السنة، وعلى قدر تفردها؛ يتحصل المسلم منها زادًا فريدًا، لكن بعض المسلمين لا يعتكفون في المساجد بسبب مشاغل الحياة وتكاليفها ومسؤوليتها، فيكتفي غالب المسلمين بصلاة التراويح بعد صلاة العشاء جماعة، ثم يجتمعون بعد منتصف الليل لصلاة التهجد.