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ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا

ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
ساديو ماني خارج التشكيل المتوقع لـ البايرن ضد السيتي
المواطن - فريق التحرير

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قرر المدير الفني توماس توخيل، ضم المهاجم السنغالي ساديو ماني لقائمة مباراة البايرن ضد مانشستر سيتي اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن يتوقع عدم الدفع به في التشكيل الأساسي.

ساديو ماني يعود

ووقعت أزمة بين ساديو ماني وساني بعد نهاية مباراة الذهاب بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، حيث اعتدى النجم السنغالي على زميله في وجهه، قبل أن يتدخل اللاعبون للفصل بينهما.

ساديو ماني وليروي ساني
ماني وساني – المصدر goal

وأعلن نادي بايرن ميونيخ، عن معاقبة ماني صاحب الـ31 عامًا، بعدم تواجده في قائمة الفريق لمواجهة هوفنهايم، بجانب تغريمه ماليًا، دون الكشف عن موعد عودته للمشاركة، قبل أن يعود للقائمة مجددًا.

ساديو ماني وليروي ساني مع بايرن ميونيخ
ماني وساني – المصدر theguardian

التشكيل المتوقع

وكشفت شبكة “سكاي سبورت ألمانيا”، عن التشكيلة المتوقعة لفريق بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي، حيث أكدت أن توخيل سيُبقي ساديو ماني على مقاعد البدلاء، مع احتمالية الاستعانة به في الشوط الثاني.

ولفتت إلى احتمالية بدء المهاجم الكاميروني تشوبو موتينج، في حالة جاهزيته بنسبة 100%، ليسد الثغرة التي خلفها في آخر 3 مباريات، على أن تكون مشاركته بدلًا من سيرجي جنابري، وسيبدأ كينجسلي كومان وليروي ساني في التشكيلة.

وجاء التشكيل المتوقع لفريق بايرن ميونيخ ضد مانشستر سيتي، كالتالي؛ يان سومير، بينيامين بافارد، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز، كيميتش، جوريتسكا، جمال موسيالا، ليروي ساني، تشوبو موتينج وكومان.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

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