سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا

نجح اللاعب سالم الدوسري في إحراز الهدف الأول لنادي الهلال في شباك أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

⚽️د13’ هدف #الهلال الأول عن طريق سالم الدوسري .. بصوت المعلق عيسى الحربين🎙 الهلال 1 × 0 أوراوا #الهلال_أوراوا | #SSC pic.twitter.com/842ww9ddeG — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 29, 2023

وسجل الدوسري الهدف في الدقيقة الـ12 من عمر الشوط الأول، حيث تُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسعى أزرق الرياض إلى الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة يوم السبت المقبل في اليابان.

وجاء تشكيل أزرق الرياض مكونًا من: ” عبدالله المعيوف، محمد البريك، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبدالحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو”.