Icon

عواصف رعدية وأمطار غزيرة على الرياض والقصيم الساعات القادمة Icon فرص الشباب في التأهل بكأس الملك سلمان للأندية Icon تجدد إطلاق النار في السودان والحرب النفسية تشتعل Icon لقطات للصلاة في المسجد النبوي ليلة 25 رمضان Icon سالم الدوسري يُنعش مران الهلال قبل الديربي Icon مقتل جندي مصري جراء الاشتباكات في السودان Icon عدد الساعات التطوعية في المسجد النبوي 117 ألفًا في 28 فرصة Icon السديس يؤكد الجاهزية التامة لاستقبال ليلة 27 رمضان Icon لجنة المسؤولية الاجتماعية تختتم ورشة عمل مبادرة نقل المعرفة Icon باريس سان جيرمان يعبر لانس بثلاثية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد تعافيه من الإصابة

سالم الدوسري يُنعش مران الهلال قبل الديربي

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ صباحاً
سالم الدوسري يُنعش مران الهلال قبل الديربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

عاد النجم سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد النصر في دوري روشن السعودي.

عودة سالم الدوسري

وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر مارس الماضي.

ولفت حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد للنصر

وعلى الصعيد الميداني، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الباطن تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكة متنوعة ومناورة فنية.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل الديربي المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف شاغرة
السعودية اليوم

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة الملك سلمان بجوائز تتجاوز 3 ملايين ريال
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يكرم الفائزين في مسابقة...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس حربية نووية
العالم

كوريا الشمالية تنشر لأول مرة صور رؤوس...

العالم
توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ 10 مساءً
السعودية اليوم

توقعات باستمرار أمطار جازان وعسير حتى الـ...

السعودية اليوم
المخيمات الرمضانية بجازان شاهد حي على نظام التكافل الاجتماعي
السعودية اليوم

المخيمات الرمضانية بجازان شاهد حي على نظام...

السعودية اليوم
6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس
السعودية اليوم

6 أسباب لبرود وتشوه العلاقات بين الناس

السعودية اليوم
وزير الشؤون الإسلامية: مستعدون لتهيئة مساجد قريبة لاستيعاب كثافة المصلين بالجوامع
السعودية اليوم

وزير الشؤون الإسلامية: مستعدون لتهيئة مساجد قريبة...

السعودية اليوم