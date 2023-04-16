سالم الدوسري يُنعش مران الهلال قبل الديربي

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عاد النجم سالم الدوسري للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد النصر في دوري روشن السعودي.
وكان سالم الدوسري قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال تواجده مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر مارس الماضي.
ولفت حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن سالم الدوسري عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.
وعلى الصعيد الميداني، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الباطن تدريبات استرجاعية، فيما أدى بقية اللاعبين تطبيقات تكتيكة متنوعة ومناورة فنية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في المباراة المقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.
وقبل الديربي المرتقب، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 46 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز الثاني برصيد 53 نقطة.