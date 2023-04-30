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بعد التعادل بينهما اليوم في الجولة الـ32

ساليرنيتانا يؤجل احتفال نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
ساليرنيتانا يؤجل احتفال نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي
المواطن - فريق التحرير

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تأجلت احتفالات فريق نابولي بالتتويج بالدوري الإيطالي، وذلك بعد التعادل اليوم مع فريق ساليرنيتانا بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، لينجح فريق الجنوب الإيطالي في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب ماتياس أوليفيرا في الدقيقة الـ63، ثم نجح فريق ساليرنيتانا في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب بولابي ديا في الدقيقة الـ85.

نابولي متصدر

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد فريق الجنوب 79 نقطة في المركز الأول بفارق 18 نقطة عن نادي لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد ساليرنيتانا 34 نقطة في المركز الـ14.

وفي يوم الخميس المقبل، سيواجه نابولي فريق أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ33، بينما يلعب نادي ساليرنيتانا مساء الأربعاء المقبل ضد فريق فيورنتينا في الجولة ذاتها.

يذكر أن مباريات الجولة الـ32 سوف تُختتم اليوم بمباراتي ” فيورنتينا ضد سامبدوريا” و ” بولونيا ضد يوفنتوس”.

نابولي ضد ساليرنيتانا - 2

نتائج الجولة الـ32

وكانت مباريات الجولة الـ32 بدأت من يوم أول أمس الجمعة، بفوز ليتشي على أودينيزي بهدف دون رد، وفاز مونزا على سبيزيا بهدفين دون رد، وفي مباريات أمس السبت، تعادل روما مع ميلان بهدف لكل فريق، وفاز أتالانتا على تورينو بهدفين لهدف.

وفي مباريات اليوم، فاز إنتر ميلان على لاتسيو بثلاثية لهدف، وتعادل نابولي مع ساليرنيتانا بهدف لكل فريق، وتعادل كريمونيزي مع هيلاس فيرونا بهدف لكل فريق، وفاز ساسولو على إمبولي بهدفين لهدف.

نابولي

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