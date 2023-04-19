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سجلت 22 % في الحصة السوقية 

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
المواطن - فريق التحرير

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استعادت شركة سامسونغ للإلكترونيات المركز الأول في الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف جالاكسي إس 23، بعد أن تخلفت عن شركة آبل الأمريكية في الربع الأخير من العام الماضي.

إطلاق أحدث الهواتف الذكية

وضُيقت الفجوة بين سامسونغ وآبل من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام فتكون سامسونغ غير مطمئنة، حيث تجاوزت حصة سامسونغ حصة آبل في الربع الأول متأثرة بتداعيات إطلاق أحدث هواتف ذكية لها في الربع الأول.

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وقالت شركة أبحاث السوق كاناليس في تقريرها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول اليوم الأربعاء إن سامسونغ سجلت 22 % في الحصة السوقية للهواتف الذكية متفوقة بمقدار نقطة واحدة على منافستها آبل.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، بلغت حصة آبل 25 % متأثرة بتداعيات إطلاق أحدث هواتف لها في مطلع الربع لتحتل المرتبة الأولى، وتليها سامسونغ بـ 20%.

وذكرت كاناليس أن سامسونغ هي شركة وحيدة شهدت انتعاشًا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة سامسونغ انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة آبل ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية

شاومي في المركز الثالث

ومن جهتها، جاءت شركة شاومي الصينية في المركز الثالث بـ 11% وتليها شركة أوبو الصينية بـ 10 % وشركة فيفو الصينية بـ 8 %.

وانخفضت حصة شاومي في الفترة من يناير إلى مارس من هذا العام بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت حصة أوبو بمقدار نقطة مئوية، وظلت حصة فيفو دون تغيير.

وتراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 % عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك انخفاض للربع الخامس على التوالي.

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