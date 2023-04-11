سامي الجريس يقود مباراة الشباب والخليج

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكم مباراة الشباب والخليج المقرر إقامتها اليوم في الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سامي الجريس

وسيقود الحكم سامي الجريس المباراة ويعاونه كل من سعد الشبرمي وأحمد العتيق، وسيكون عبدالله الحربي حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا للفيديو، ومحمد وزي مساعدًا لحكم الفيديو.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” الأمير محمد بن فهد”.

نتائج مباريات الجولة الـ23

وكانت مباريات الجولة الـ23 من بطولة دوري روشن انطلقت بداية من أول أمس الأحد حيث تعادل التعاون مع الاتفاق بهدف لكل فريق، وفاز أبها على الباطن بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل الفيحاء مع النصر بدون أهداف، وفاز الاتحاد على الوحدة بثنائية لهدف.

وفي مباريات أمس، تعادل الهلال مع الطائي بنتيجة هدفين لكل فريق، وفاز الفتح على الرائد بثلاثية دون رد، بينما تعادل ضمك مع العدالة بنتيجة هدفين لكل فريق.