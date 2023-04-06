سامي الحريري لـ لجنة المسابقات : شكرًا على ضغطكم مباريات الهلال يا مبدعين !

انتقد الناقد الرياضي سامي الحريري الناقد في برنامج “أكشن مع وليد” لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ بسبب ضغط مباريات الهلال في شهر رمضان.

وكان أزرق الرياض لعب أول أمس الثلاثاء أمام فريق الفيحاء في الجولة الـ17 والمؤجلة من دوري روشن، ثم يواجه غدًا فريق الشباب في الديربي في الجولة الـ22.

وغرد الحريري قائلًا: “الهلال لعب الثلاثاء خارج أرضه، وبالأمس كان هناك استشفاء للاعبين، واليوم كان هناك تمرين واحد، وغدًا يلعب الديربي أمام الشباب، شكرًا لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي، هكذا الجدولة وإلا، هذا الموسم 16 فريق وهذه جدولتكم، فلننتظر الموسم القادم 18 فريق ونشاهد مزيد من الإبداع يا مبدعين”.

مباريات الهلال المتبقية في رمضان

وسيواجه أزرق الرياض، الشباب يوم 16 رمضان، الطائي يوم 19 رمضان، الباطن يوم 23 رمضان، النصر يوم 27 رمضان، بمعدل مباراة كل 3 أيام.

وانتقدت الجماهير الزرقاء توزيع مباريات أزرق الرياض بهذا الضغط وفي مدة قصيرة في شهر واحد، قائلين بأن ضغط المباريات هدفه عرقلة الهلال وعدم منحه الفرصة المتكافئة مثل بقية الفرق للفوز بلقب دوري روشن في الموسم الحالي.