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ضمن منافسات كأس الملك

سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والهلال.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد تجاوز عقبة الفيحاء بركلات الترجيح، فيما صعد الهلال عقب فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

التشكيل الرسمي

ودفع سانتو ودياز بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والهلال، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز بالكلاسيكو، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك.

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والهلال، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، إيغور كورونادو، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، رومارينيو وعبدالزراق حمدالله.

الاتحاد والهلال
تشكيل الاتحاد – المصدر @ittihad

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.

الهلال ضد الاتحاد
تشكيل الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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