سانتو ودياز يدفعان بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال

أعلن المديران الفنيان البرتغالي نونو سانتو والأرجنتيني رامون دياز، قبل قليل، عن التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد والهلال.

مباراة الاتحاد والهلال

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد تجاوز عقبة الفيحاء بركلات الترجيح، فيما صعد الهلال عقب فوزه على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف.

التشكيل الرسمي

ودفع سانتو ودياز بالقوة الضاربة منذ بداية مباراة الاتحاد والهلال، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وتسهيل مهمته في تحقيق الفوز بالكلاسيكو، وخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك.

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والهلال، كالتالي؛ مارسيلو غروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان، أحمد بامسعود، عوض الناشري، إيغور كورونادو، برونو هنريكي، هيلدر كوستا، رومارينيو وعبدالزراق حمدالله.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني، غوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، ميشيل ديلغادو، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.