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يضع الريال في المقدمة

سان جيرمان الاختيار الثالث لـ زيدان

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٣ مساءً
سان جيرمان الاختيار الثالث لـ زيدان
المواطن - فريق التحرير

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يضع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة بقائمة أولوياته.

أولويات زيدان في التدريب

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “المدرب الفرنسي يعتبر الحلم الأكبر لفريق باريس سان جيرمان، رغم عدم حسم مصير كريستوف جالتيه إلى الآن”.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر footballtoday

وأضاف التقرير: “رغم الاهتمام بزيدان والرغبة في توليه المسؤولية، إلا أن المدرب الفرنسي لا يضع سان جيرمان كأولوية بالنسبة له”.

وتابع التقرير: “المدرب الفرنسي يفضل تولي قيادة يوفنتوس، على تدريب باريس.. أما في حالة تلقيه عرضًا من ريال مدريد، فسيضحي بكل شيء من أجل العودة لقيادة المرينغي مرة أخرى”.

زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر juvefc

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا.

ومن المقرر أن يعود مدرب الريال السابق، للتدريب خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، بعدما فشل في توليه تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لتجديد عقد المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب.

زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي – المصدر psgtalk
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