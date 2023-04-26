سان جيرمان الاختيار الثالث لـ زيدان

يضع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في المرتبة الثالثة بقائمة أولوياته.

أولويات زيدان في التدريب

وذكرت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “المدرب الفرنسي يعتبر الحلم الأكبر لفريق باريس سان جيرمان، رغم عدم حسم مصير كريستوف جالتيه إلى الآن”.

وأضاف التقرير: “رغم الاهتمام بزيدان والرغبة في توليه المسؤولية، إلا أن المدرب الفرنسي لا يضع سان جيرمان كأولوية بالنسبة له”.

وتابع التقرير: “المدرب الفرنسي يفضل تولي قيادة يوفنتوس، على تدريب باريس.. أما في حالة تلقيه عرضًا من ريال مدريد، فسيضحي بكل شيء من أجل العودة لقيادة المرينغي مرة أخرى”.

الابتعاد عن التدريب

ورحل زيدان عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صيف عام 2021، ولم يتولَّ قيادة أي فريق حتى الآن، رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها؛ باريس سان جيرمان وتشيلسي، حيث كان يطمح في قيادة منتخب فرنسا.

ومن المقرر أن يعود مدرب الريال السابق، للتدريب خلال منافسات الموسم الرياضي المقبل، بعدما فشل في توليه تدريب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، لتجديد عقد المدير الفني الحالي ديدييه ديشامب.