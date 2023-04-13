سببان جعلا مورينيو يرفض تدريب نادي النصر

كشفت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي روما الإيطالي، رفض العرض المقدم له لتدريب نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

🚨Info: José Mourinho 🇵🇹💫 ▫️The Special One est prêt à quitter la Roma que pour certains clubs dont Chelsea / PSG ▫️Si les Blues font une offre, Mourinho poussera pour y aller ▫️Mourinho n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite ▫️La Roma est ouvert à un départ de son coach pic.twitter.com/ZhncDhfWU0 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 12, 2023

الأسباب

وذكر الإعلامي والصحفي الفرنسي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر” أن مورينيو سيحبذ في حالة الرحيل عن روما، تدريب إما تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاف الصحفي الفرنسي أن المدرب البرتغالي لا يحبذ التدريب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

مصير مُهدد في النصر

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن منصب المدرب الفرنسي رودي جارسيا أصبح تحت التهديد، بعد تعادل نادي النصر أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي، والتأخر عن الاتحاد المتصدر بفارق 3 نقاط.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أمس الأربعاء: “الثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو وكريستيانو رونالدو قد يجتمعان مرة أخرى، بعد أن جهزت إدارة نادي النصر عرضًا تاريخيًّا للتعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق”.

وينافس الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على مقعد مؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وعلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.