سبب استبعاد هازارد من قائمة الريال لمواجهة جيرونا

أثار الاستبعاد المفاجئ للنجم البلجيكي إيدين هازارد من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة جيرونا حالة من الجدل.

أنشيلوتي يكشف المستبعدين

ومن المقرر أن يلعب جيرونا ضد ريال مدريد على ملعب “مونتيليفي”، مساء يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت اختيارات المدير الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، لمواجهة جيرونا ضد ريال مدريد استبعاد كل من؛ ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي، إيدين هازارد، داني سيبايوس وكريم بنزيما.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحافي، أن الثلاثي ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي وكريم بنزيما يعانون من إصابة، ويغيب داني سيبايوس للإيقاف، ولم يشير إلى احتمالية غياب هازارد عن المباراة.

سبب غياب هازارد

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، عن سبب استبعاد أنشيلوتي للنجم البلجيكي من قائمة مباراة جيرونا، مؤكدة أنه تعرض لإصابة في الكاحل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المدرب الإيطالي لم يشر إلى الإصابة في المؤتمر، لأنها لم تظهر إلا بعد حديث أنشيلوتي أمام الصحافة.

وأضافت الصحيفة: “هازارد أصيب قبل المباراة التي كان من الممكن أن يحظى فيها بفرصة اللعب بسبب الغيابات، وعدم جاهزية رودريجو جويس رغم أنه ضمن القائمة الرسمية”.

وكان أنشيلوتي قد سُئل في مؤتمر اليوم: “هل ذهب النجم البلجيكي للتحدث معك وسألك لماذا نادرًا ما يلعب؟، ورد قائلًا: “لم نتحدث كثيرًا.. لا أطلب من اللاعبين التحدث.. إذا كان بحاجة إلى التحدث فأنا متاح دائمًا”.