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الهليس فسر الحالة علميًا

سبب تحريك الشخص الميت دماغيًّا بعض أعضائه

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ صباحاً
سبب تحريك الشخص الميت دماغيًّا بعض أعضائه
المواطن - فريق التحرير

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كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس أسباب الحالات التي يكون فيها الشخص ميتًا دماغيًّا لكنه يحرك بعض أعضائه.

وقال الهليس خلال لقاء له مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن هناك بعض الوظائف ممكن تتم عن طريق الحبل الشوكي، وتسمى استجابة عصبية ليس لها دخل بالدماغ مثل حركة في اليد أو القدم.

وتابع: هذه الحركة تكون من الحبل الشوكي وليس لها علاقة بالدماغ، ولا تعني أن المريض سيعود له الوعي، مشيرًا إلى أن المريض يكون متوفى دماغيًّا ولا يمكن أن يعود.

الموت الدماغي

من جانب آخر، أوضح جراح القلب البروفيسور زهير الهليس المقصود بالموت الدماغي، حيث قال: إن الميت دماغيًّا لا يستطيع التنفس أبدًا، ولابد من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكمل: الموت الدماغي يقصد به توقف الدماغ عن العمل تمامًا بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ أبدًا، لذلك الميت دماغيًّا لا يدرك ولا يحس مرة أخرى.

لا يستيقظ

وأردف الهليس: أن المريض يكون على جهاز التنفس الذي يمد الرئتين بالأكسجين وبالتالي يعمل القلب والكلى والكبد، لذلك من ينظر إلى المريض وهو على الأجهزة يعتقد أنه قد يستيقظ مرة أخرى، ولكن إذا ثبت أنه توفي دماغيًّا لا يستيقظ.

وأضاف أن هناك خطوات لإثبات أن المريض متوفى دماغيًّا ومن ضمنها: الفحص السريري وعمل تخطيط كهرباء للدماغ ووجد صفرًا والإثبات القطعي عمل صورة ملونة على الشرايين.

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