سبب تحريك الشخص الميت دماغيًّا بعض أعضائه

كشف جراح القلب البروفيسور زهير الهليس أسباب الحالات التي يكون فيها الشخص ميتًا دماغيًّا لكنه يحرك بعض أعضائه.

البروفيسور زهير الهليس يفسّر بعض الحالات لشخص ميت دماغياً لكنه يحرك بعض أعضاءه #زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/dzuJnMAwE7 — الليوان (@almodifershow) April 10, 2023

وقال الهليس خلال لقاء له مع برنامج الليوان على قناة روتانا خليجية: إن هناك بعض الوظائف ممكن تتم عن طريق الحبل الشوكي، وتسمى استجابة عصبية ليس لها دخل بالدماغ مثل حركة في اليد أو القدم.

وتابع: هذه الحركة تكون من الحبل الشوكي وليس لها علاقة بالدماغ، ولا تعني أن المريض سيعود له الوعي، مشيرًا إلى أن المريض يكون متوفى دماغيًّا ولا يمكن أن يعود.

الموت الدماغي

من جانب آخر، أوضح جراح القلب البروفيسور زهير الهليس المقصود بالموت الدماغي، حيث قال: إن الميت دماغيًّا لا يستطيع التنفس أبدًا، ولابد من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وأكمل: الموت الدماغي يقصد به توقف الدماغ عن العمل تمامًا بحيث لا يصل الدم إلى الدماغ أبدًا، لذلك الميت دماغيًّا لا يدرك ولا يحس مرة أخرى.

البروفيسور زهير الهليس يشرح الموت الدماغي.. ويؤكد: الميت دماغياً لا يدرك ولا يحس، وغير وارد أن يعود للحياة مرة أخرى#زهير_الهليس_في_ليوان_المديفر@almodifer pic.twitter.com/aRfmoZ2uVP — الليوان (@almodifershow) April 10, 2023

لا يستيقظ

وأردف الهليس: أن المريض يكون على جهاز التنفس الذي يمد الرئتين بالأكسجين وبالتالي يعمل القلب والكلى والكبد، لذلك من ينظر إلى المريض وهو على الأجهزة يعتقد أنه قد يستيقظ مرة أخرى، ولكن إذا ثبت أنه توفي دماغيًّا لا يستيقظ.

وأضاف أن هناك خطوات لإثبات أن المريض متوفى دماغيًّا ومن ضمنها: الفحص السريري وعمل تخطيط كهرباء للدماغ ووجد صفرًا والإثبات القطعي عمل صورة ملونة على الشرايين.