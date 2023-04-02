سبب تقلصات ما بعد الإفطار

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، عن سبب التقلصات التي تصيب بعض الناس عند الإفطار أو الأكل بعد جوع شديد.

وأوضح الخضيري في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن هذه التقلصات تأتي نتيجة الجفاف ومفاجأة المعدة والأمعاء بكميات أكل أو شرب كثيرة.

وحث على ضرورة التدرج في الأكل والشرب، مع البدء بالماء، وذلك من خلال الشرب ببطء ثم تناول الطعام بالتدريج، محذرًا من البدء بمواد غذائية ذات تركيب معقّد وصلب.

المعجنات المقلية

وكان الخضيري نفى في وقت سابق مقولة “ممنوع تناول السلطة على الإفطار”، موضحًا أن هذا جهل بطريقة الأيض والهضم بالمعدة والأمعاء، مؤكدًا أنه يجب تناول السلطات ضمن العشاء وضمن الإفطار الصحي وهذا مثبت علميًا بالدراسات، فضلًا عن شوربة الشوفان.

كما حث على التقليل من تناول المعجنات المقلية لذيذة الطعم والتي يدخل في صناعتها السمن النباتي المهدرج، التي قد تسبب انسداد الشرايين “وبالذات الفطائر والدونات والسينابون والمشلتت وكافة الحلويات الشرقية (الكنافة وغيرها)”.

وقال الخضيري: “للمعلومية لا يمكن صناعة بعض المعجنات المقلية لذيذة الطعم إلا بالسمن النباتي المهدرج لذا قلل منها بشدة أو اتركها! فهي خيار غير صحي”.