سبب غضب مدرب يوفنتوس في مواجهة فيرونا

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كشف المدير الفني ماسيمليانو أليجري، عن سبب غضبه في الثواني الأخيرة من مباراة فريقه يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا ضمن منافسات الدوري الإيطالي.
ولعب يوفنتوس ضد فيرونا بالأمس على ملعب “أليانز ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق اليوفي لفوز صعب بهدف دون رد.
ورفع اليوفي رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيرونا عند 19 نقطة ليحتل المركز الـ18.
وقال أليجري: “كنا نعرف صعوبات هذه المباراة، لأن فيرونا فريق بدني قوي ولديه الجودة، الفريقان كانت لديهما فرص للتسجيل، بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد وكان بإمكاننا مضاعفة تقدمنا، لكننا لم نفعل، رغم ذلك حققنا النتيجة التي أردناها”.
وتحدث عن سبب غضبه ومغادرة الملعب بالثواني الأخيرة، قائلًا: “لم نلعب بشكل جيد وكنت أعتقد أنه في الدقائق الخمس الأخيرة كان علينا تسجيل هدف ثان، وأن نواصل دفعهم وإبقاءهم تحت الضغط”.
وأضاف مدرب يوفنتوس خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “لم يبد الأمر وكأنه 5 دقائق، كل ما احتاجه فيرونا هو كرة طولية داخل المنطقة، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء ويتعادلوا”.
وواصل أليجري: “هذه النتيجة تعني أننا ربحنا 59 نقطة في الملعب وقلصنا الفارق مع إنتر واقتربنا من ميلان، يجب أن نكون مستعدين للمباريات المقبلة”.
واختتم مدرب يوفنتوس تصريحاته قائلًا: “ليس من السهل اللعب في هذه الظروف، لكن اللاعبين في حالة جيدة، المباراة الأولى بعد التوقف الدولي تكون دائما صعبة، لكن اللاعبين قاموا بعمل جيد”.