سبب غياب زينتشينكو عن مواجهة وست هام

أعلن نادي آرسنال، غياب النجم الأوكراني أولكسندر زينتشينكو عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره وست هام يونايتد.

غياب زينتشينكو

وذكر آرسنال في بيان مقتضب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر: “يغيب أولكسندر زينتشينكو عن مباراة اليوم كإجراء احترازي بسبب آلام في الفخذ”.

وسيخوض النجم الأسكتلندي كيران تيرني المباراة كأساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، لتعويض غياب زينتشينكو على الناحية اليسرى.

ويُقدم النجم الأوكراني مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال خلال الفترة الأخيرة، الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادمًا من مانشستر سيتي.

آرسنال ضد وست هام

وانطلقت، قبل قليل، مباراة وست هام يونايتد ضد آرسنال على ملعب “لندن الأولمبي”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 73 نقطة.