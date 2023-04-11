بركان يثور في شرق روسيا ويهدد الحركة الجوية سبعيني يبتلع طقم أسنانه بالخطأ في المدينة المنورة ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ210 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم أمطار متفاوتة على معظم المناطق خلال الـ 36 ساعة المقبلة أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق مصرع وإصابة 35 شخصًا في سقوط حافلة بنهر بيرو ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش كوريا الشمالية تدعو لتوسيع نطاق ردع الحرب بطريقة أكثر هجومية جموع المصلين يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام في طمأنينة ويسر
تمكنت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من استخراج طقم أسنان من منتصف المريء لمريض سبعيني ابتلعه بالخطأ، وذلك بواسطة المنظار.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفى الرئيسي برفقة ذويه، بعد أن ابتلع طقم الأسنان الخاص به بالخطأ وكان يعاني من آلام شديدة في الصدر وعدم القدرة على البلع.
وأبان أنه بعد عمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة التي أظهرت وجود طقم الأسنان في منتصف المريء، تم استدعاء الفريق الطبي من الأقسام المختلفة للتعامل الفوري مع الحالة.
ونجح الفريق باستخراج الطقم عن طريق عمل منظار الجهاز الهضمي العلوي، وتمت متابعة الحالة حتى استقرارها وغادر المستشفى بصحة جيدة.