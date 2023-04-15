سجدة وقبلة في لقطة مؤثرة للأسرى العائدين إلى الرياض

وصل الأسرى العائدون من صنعاء إلى أرض المملكة، اليوم السبت، ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

فيديو | لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى أرض الوطن ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/bJJdUFhCm3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2023

لقطة مؤثرة

ورصدت قناة الإخبارية لحظة استقبال الأسرى السعوديين لدى عودتهم إلى المملكة ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

وأظهرت اللقطات حفاوة استقبال للأبطال العائدين من سجون الحوثي، وهو ما انعكس أيضًا على الأسرى السودانيين الذين استقبلتهم الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

تبادل الأسرى

وتجرى عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي برعاية أممية وعبر فرق الصليب الأحمر الدولي التي تسير عمليات التبادل.

وتمتد عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، والتي انطلقت الجمعة، على مدار ثلاثة أيام متتالية.

اليوم الأول للصفقة

وكان اليوم الأول من الصفقة، يهدف إلى جمع حوالي 321 أسيرًا ومختطفًا بذويهم وإعادتهم إلى ديارهم، في خطوة من شأنها بناء الثقة على خطى استكمال هذا الملف الإنساني.

وفي مارس/آذار الماضي، اتفقت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، في العاصمة السويسرية برن، على تبادل 887 أسيرًا ومختطفًا على 3 مراحل بينهم 19 من قوات التحالف، في ثاني أكبر عملية تبادل منذ عام 2020.

استمرار عملية التبادل

ووفقاً للجدول المخطط، يشهد اليوم السبت إقلاع طائرات من المخا لنقل الأسرى الحوثيين إلى صنعاء وعددهم 100، وأخرى ستتحرك من صنعاء إلى الرياض لنقل 19 أسيراً، إضافة إلى طائرتين من أبها إلى صنعاء لنقل 250 حوثياً.

وفي اليوم الأخير الموافق 16 أبريل/ نيسان، ستنقل طائرات الصليب الأحمر نحو 89 أسيرًا ومختطفًا بينهم 4 صحفيين محكوم عليهم بالإعدام مقابل الإفراج عن 101 من الحوثيين، وذلك عبر مطاري تدوين العسكري بمأرب وصنعاء.

وإجمالاً، ستنقل الطائرات الأممية نحو 706 من مليشيات الحوثي وجميعهم من المقاتلين الذي تم أسرهم في الجبهات، فيما سيتم نقل 181 أسيرًا بينهم مختطفون مدنيون اعتقلتهم المليشيات لمساومة أهاليهم.