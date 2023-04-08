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سجلات المحكمة تكشف طول ووزن ترامب الحقيقيين

السبت ٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
سجلات المحكمة تكشف طول ووزن ترامب الحقيقيين
المواطن - فريق التحرير

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أثناء توجيه الاتهام إليه في محكمة مانهاتن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تطلبت الإجراءات الروتينية، تقديم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معلومات حول طوله ووزنه ووظيفته، مما أظهر اختلافًا غير متوقع.

ويعد تقديم المعلومات الشخصية بما في ذلك الطول والوزن والوظيفة إلى الشرطة، عملية روتينية لأولئك الذين تم حجزهم بتهم جنائية، مع تسجيل هذه المعلومات بعد ذلك في نظام الحجز عبر الإنترنت.

ووُجهت إلى ترامب اتهامات في نيويورك، يوم الثلاثاء، 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية فيما يتعلق بمزاعم دفع أموال نظير سكوت ممثلة أفلام البالغين ستورمي دانيالز وكارين مكدوغال العارضة السابقة في مجلة بلاي بوي، قبل الانتخابات الأميركية في 2016 لمنع النشر عن لقاءاته المزعومة معهما.

سجلات المحكمة تكشف طول ووزن ترامب الحقيقين

طول ووزن ترامب

ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن الجنائية يوم الثلاثاء، ونقلت وسائل الإعلام ​​عن مصادر أن ترامب البالغ 76 عامًا أخبر الضباط أنه طوله يبلغ 188 سم ويزن 109 كغ.

وبحسب ما ورد، ذكر الرئيس السابق أن طوله أقصر بمقدار بوصة واحدة (2.5 سم) مما سجله أطبائه سابقا في عام 2020 خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وكان شون بي كونلي، الذي كان طبيب الرئيس، ذكر أن طول ترامب يبلغ 190.5 سم في 2020.

كما حدد ترامب مهنته على أنها تجارة وأعمال، بدلًا من أن يقول إنه سياسي أو الرئيس الخامس والأربعين أو مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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