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قبل مباراتهما المقبلة بالجولة الـ24

سجل محفز لـ الاتحاد ضد الشباب بعد خسارة الكلاسيكو

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٣ مساءً
سجل محفز لـ الاتحاد ضد الشباب بعد خسارة الكلاسيكو
المواطن - فريق التحرير

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يسعى العميد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة الاتحاد ضد الشباب.

الاتحاد ضد الشباب

ويلعب الاتحاد ضد الشباب على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، عند الساعة 9:30 مساء يوم غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.

الاتحاد والشباب
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

الاتحاد يتألق بعد الهزيمة

وتُعد مباراة الاتحاد ضد الشباب هي الأولى للعميد بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بهدف دون رد في نصف نهائي كأس الملك، ما يُحفز اللاعبين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز؛ لمصالحة الجماهير.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

واعتاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على التألق أمام الشباب بعد هزيمته مباشرة ضد الهلال، حيث سبق وتقابلا 4 مرات في الدوري السعودي للمحترفين منذ بداية موسم 2008\ 2009.

ولعب الاتحاد ضد الشباب للمرة الأولى في الدوري السعودي للمحترفين بعد الهزيمة أمام الهلال، يوم 2 فبراير 2012، وخسر العميد، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز في الـ3 مواجهات الأخرى في سبتمبر 2019، فبراير 2020 ومارس 2022.

الشباب ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر @ittihad
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