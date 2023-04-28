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قبل لقاء اليوم بالجولة الـ24

سجل مميز لـ النصر ضد الرائد

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
سجل مميز لـ النصر ضد الرائد
المواطن - فريق التحرير

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تطمح جماهير العالمي في استعادة الفريق لتوازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة النصر ضد الرائد اليوم.

النصر ضد الرائد

ويلعب النصر ضد الرائد على ملعب الأول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب النصر ضد الرائد 29 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 23 مرة، وخسر مرة وتعادلا 5 مرات.

النصر ضد الرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويعود الفوز الوحيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد النصر إلى موسم 2015\ 2016، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عندما انتصر بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباريات الفريقين السابقة تألقًا كبيرًا من لاعبي النصر على الصعيد الهجومي، حيث نجحوا في تسجيل 71 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للفريق الريداوي، ما يحفز الأصفر لمواصلة التألق والفوز في مباراة اليوم.

النصر والرائد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl
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