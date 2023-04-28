سجل مميز لـ النصر ضد الرائد

تطمح جماهير العالمي في استعادة الفريق لتوازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة النصر ضد الرائد اليوم.

النصر ضد الرائد

ويلعب النصر ضد الرائد على ملعب الأول بارك في الرياض، عند الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ11 برصيد 26 نقطة.

تاريخ مواجهات الفريقين

وسبق أن لعب النصر ضد الرائد 29 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008\ 2009، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 23 مرة، وخسر مرة وتعادلا 5 مرات.

ويعود الفوز الوحيد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضد النصر إلى موسم 2015\ 2016، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، عندما انتصر بهدفين مقابل هدف.

وشهدت مباريات الفريقين السابقة تألقًا كبيرًا من لاعبي النصر على الصعيد الهجومي، حيث نجحوا في تسجيل 71 هدفًا، مقابل 18 هدفًا للفريق الريداوي، ما يحفز الأصفر لمواصلة التألق والفوز في مباراة اليوم.