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قبل مباراته ضد أوراوا

سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٤ مساءً
سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه أمام الأندية اليابانية في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز.

نهائي دوري الأبطال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

أوراوا
لاعبو أوراوا – المصدر @REDSOFFICIAL

الهلال يتألق ضد الأندية اليابانية

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

وواجه الزعيم 5 أندية يابانية في البطولات الآسيوية، وهم؛ جيف يونايتد، ناجويا، جيوبيلو، شيميزو وأوراوا، ويملك العدد الأكبر من المواجهات أمام الأخير، حيث قابله 4 مرات من قبل.

أوراوا ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة
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