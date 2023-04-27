سجل مميز لـ الهلال أمام الفرق اليابانية

يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه أمام الأندية اليابانية في بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة أوراوا ريد دايموندز.

نهائي دوري الأبطال

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

وكان الزعيم قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعدما اكتسح الدحيل القطري بسبعة أهداف دون رد، فيما صعد الفريق الياباني بعد تجاوزه عقبة جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح.

الهلال يتألق ضد الأندية اليابانية

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا أمام الأندية اليابانية، حيث سبق ولعب 9 مباريات، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل في مواجهتين، وخسر مثلهما، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 10 أهداف.

وواجه الزعيم 5 أندية يابانية في البطولات الآسيوية، وهم؛ جيف يونايتد، ناجويا، جيوبيلو، شيميزو وأوراوا، ويملك العدد الأكبر من المواجهات أمام الأخير، حيث قابله 4 مرات من قبل.