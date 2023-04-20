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قبل مواجهة إشبيلية اليوم

سجل مميز لـ مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الأوروبي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
سجل مميز لـ مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي، وسط منافسة قوية بين الفريقين للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

إشبيلية يستضيف يونايتد

ومن المقرر أن يلعب إشبيلية ضد مانشستر يونايتد على ملعب “رامون سانشيز”، اليوم الخميس عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

 

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد”، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2\2، حيث تقدم الشياطين الحمر بثنائية عن طريق مارسيل سابيتزر، إلا أن إشبيلية اتعادل بهدفين عكسيين.

مانشستر يونايتد ضد إشبيلية
جانب من المباراة – المصدر @ManUtd

مانشستر يونايتد يتألق

وعلى الرغم من تعادل إشبيلية ضد مانشستر يونايتد في مباراة الذهاب، إلا أن الفريق الإنجليزي يُقدم مستوى مميزًا خارج ملعبه في الدوري الأوروبي، حيث إنه لم يخسر أي لقاء في النسخة الحالية.

مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd_AR

ونجح الفريق الإنجليزي في تحقيق 4 انتصارات وتعادل مرة واحدة خارج ملعبه في الدوري الأوروبي هذا الموسم، من بينهم 3 مباريات في إسبانيا أمام كل من؛ ريال سوسييداد، برشلونة وريال بيتيس، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd_AR
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