سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد

يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة تألقه أمام الاتحاد، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

مواجهة قوية بكأس الملك

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

إيغالو يتألق

ويملك إيغالو سجلًا مميزًا في مواجهات الاتحاد، حيث سبق ولعب أمام 3 مباريات في دوري روشن السعودي بقميص فريقي الشباب والهلال، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

وشارك إيغالو مع الشباب ضد الاتحاد للمرة الأولى، في الجولة الـ23 من الدوري موسم 2020\ 2021، وغاب عن التسجيل وفاز العميد بنتيجة 2\1، قبل أن يسجل هدفيه في شباكه ويقود الليوث للفوز في الجولة التاسعة للموسم الماضي.

وواصل إيغالو تألقه في مواجهات الاتحاد، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراة الدور الأول هذا الموسم، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد، فيما سيكون كلاسيكو اليوم هو الأول له ضد العميد في كأس الملك.

ويسير المهاجم النيجيري بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي، حيث ينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه نجم النصر، تاليسكا، ومهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.