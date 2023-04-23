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قبل مواجهة اليوم بكأس الملك

سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد

الأحد ٢٣ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
سجل مميز يُحفز إيغالو أمام الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يطمح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لمواصلة تألقه أمام الاتحاد، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم.

مواجهة قوية بكأس الملك

وتنطلق، بعد قليل، مباراة الاتحاد ضد الهلال، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

إيغالو يتألق

ويملك إيغالو سجلًا مميزًا في مواجهات الاتحاد، حيث سبق ولعب أمام 3 مباريات في دوري روشن السعودي بقميص فريقي الشباب والهلال، ونجح في تسجيل 3 أهداف، ما يُحفزه لمواصلة التألق.

وشارك إيغالو مع الشباب ضد الاتحاد للمرة الأولى، في الجولة الـ23 من الدوري موسم 2020\ 2021، وغاب عن التسجيل وفاز العميد بنتيجة 2\1، قبل أن يسجل هدفيه في شباكه ويقود الليوث للفوز في الجولة التاسعة للموسم الماضي.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

وواصل إيغالو تألقه في مواجهات الاتحاد، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في مباراة الدور الأول هذا الموسم، حيث سجل هدف اللقاء الوحيد، فيما سيكون كلاسيكو اليوم هو الأول له ضد العميد في كأس الملك.

ويسير المهاجم النيجيري بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي، حيث ينفرد بصدارة قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 18 هدفًا، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه نجم النصر، تاليسكا، ومهاجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر @Alhilal_FC
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