سجين سوداني يحاول فك قيوده بعد هروبه من سجن كوبر

وثق مقطع فيديو متداول، محاولة سجين سوداني فار من معتقل “كوبر” شديد الحراسة في العاصمة السودانية الخرطوم، فك قيوده بعد هروبه مع عدد من المعتقلين إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو، السجين جالسًا على الأرض، ويساعده آخر في فك قيوده الحديدية من خلال الطرق عليها بمطرقة صغيرة.

فرار المساجين

وشهد سجن “كوبر” الذي يقبع فيه المعتقلون السياسيون من النظام السابق من بينهم عمر البشير، اشتباكات مسلحة قوية، حيث أدى ذلك إلى فرار عدد كبير من المساجين.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن المساجين الذين فروا من السجن هم من العناصر الجنائية، بينما لم يتمكن المحكومون السياسيون من الهرب، ولا يتواجد الرئيس السابق عمر البشير بالسجن الآن، حيث يتلقى العلاج في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان.