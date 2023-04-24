وزير الخارجية الإماراتي يثمن دور المملكة في إجلاء رعايا بلاده من السودان سجين سوداني يحاول فك قيوده بعد هروبه من سجن كوبر موعد صرف دعم حساب المواطن دفعة مايو 2023 روسيا تعاقب جنودها الرافضين للقتال بالحبس في حفرة الخارجية اللبنانية تشكر المملكة على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان فيصل بن فرحان يناقش إنهاء العنف بالسودان مع نظيره الياباني لقطات مخيفة لانهيار منازل أمريكية كالورق بسبب انزلاق التربة الدفاع المدني يحذر أهالي المدينة المنورة من عواصف وأمطار استمرار شرط التصريح لأداء العمرة بعد رمضان الصين: أمريكا تمارس البلطجة التكنولوجية
وثق مقطع فيديو متداول، محاولة سجين سوداني فار من معتقل “كوبر” شديد الحراسة في العاصمة السودانية الخرطوم، فك قيوده بعد هروبه مع عدد من المعتقلين إثر الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأظهر الفيديو، السجين جالسًا على الأرض، ويساعده آخر في فك قيوده الحديدية من خلال الطرق عليها بمطرقة صغيرة.
وشهد سجن “كوبر” الذي يقبع فيه المعتقلون السياسيون من النظام السابق من بينهم عمر البشير، اشتباكات مسلحة قوية، حيث أدى ذلك إلى فرار عدد كبير من المساجين.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز عربية”، أن المساجين الذين فروا من السجن هم من العناصر الجنائية، بينما لم يتمكن المحكومون السياسيون من الهرب، ولا يتواجد الرئيس السابق عمر البشير بالسجن الآن، حيث يتلقى العلاج في مستشفى السلاح الطبي بأم درمان.