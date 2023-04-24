سحب رعدية ممطرة على العاصمة الرياض الليلة

نشر خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، على حسابه بموقع “تويتر”، صورًا لحالة الطقس بالمملكة، لافتًا إلى أن هناك سحبًا رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية.

سحب رعدية

وقال الحصيني في تغريدته “حالة السماء من غائمة إلى غائمة جزئيًا على معظم المناطق قبل مغرب اليوم الاثنين رابع أيام عيد الفطر، مضيفًا أن هناك سحبًا رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية.

وأشار إلى أن هناك توقعات بتحركها ناحية العاصمة الرياض هذه الليلة، كما أن هناك سحبًا نواحي أجزاء من مناطق حائل والقصيم والشرقية والباحة وعسير وشرق مكة المكرمة، والكويت وعُمان.

أمطار بالرياض

وكان محلل الطقس عادل القازنلي، توقع هطول أمطار مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الرياض يوم الأربعاء المقبل.

وقال القازنلي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن تقرير المركز الوطني للأرصاد يكشف تواجد السحب الممطرة واحتمالية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وقد تكون مصحوبة بحبات البرد على منطقة الرياض فجر الأربعاء وحتى الخميس.

وأضاف أنه من المتوقع حدوث هذه الحالة على منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة، فضلًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.