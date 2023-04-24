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ريان ماسون يقود الفريق مؤقتًا

سداسية نيوكاسل تُطيح بمدرب توتنهام

الإثنين ٢٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
سداسية نيوكاسل تُطيح بمدرب توتنهام
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس نادي توتنهام هوتسبير، دانييل ليفي، عن إقالة المدير الفني المؤقت، كريستيان ستيليني بعد خسارة الفريق الأول الثقيلة ضد نيوكاسل.

خسارة توتنهام ضد نيوكاسل

ولعب نيوكاسل ضد توتنهام هوتسبير بالأمس على ملعب “سانت جيمس بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وانتهت المباراة بتحقيق الماكبايس لفوز كاسح بنتيجة 6/ 1.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع، إلا أنه خاض مباراة أقل، وتجمد رصيد توتنهام عند 53 نقطة.

نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
لاعبو نيوكاسل

إقالة كريستيان ستيليني

وأصدر رئيس نادي توتنهام، بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، جاء فيه: “كان أداء يوم الأحد ضد نيوكاسل غير مقبول على الإطلاق، كان من المدمر أن نرى ما حدث لفريقنا”.

وأضاف: “يمكننا النظر في العديد من الأسباب التي أدت إلى حدوث الخسارة الكبيرة ضد نيوكاسل، وفي الوقت الذي يجب أن أتحمل أنا ومجلس الإدارة والمدربون واللاعبون جميعًا المسؤولية الجماعية، فإن المسؤولية تقع في النهاية على عاتقي”.

وتابع: “سيترك كريستيان ستيليني منصبه الحالي إلى جانب طاقمه التدريبي، فقد عمل كريستيان في مرحلة صعبة في موسمنا، وأود أن أشكره على الطريقة الاحترافية التي تعامل بها مع طاقمه التدريبي في مثل هذا الوقت الصعب، نتمنى له ولمساعديه التوفيق”.

كريستيان ستيليني
كريستيان ستيليني – المصدر goal

وواصل ليفي بيانه، قائلًا: “سيتولى ريان ماسون، مهام المدير الفني فورا، ويعرف ريان النادي واللاعبين جيدًا، وسنقوم بتحديث المزيد عن طاقمه التدريبي في الوقت المناسب”.

واستكمل: “التقيت بعدد من اللاعبين اليوم، الفريق مصمم على العمل معًا لضمان أفضل نهاية ممكنة للموسم، كلنا واضحون أننا بحاجة إلى تقديم العروض التي تكسب دعمكم المذهل”.

وجاء في ختام البيان: “استقال فابيو باراتيسي أيضًا من منصب المدير الرياضي لتوتنهام الأسبوع الماضي، ولم يعد يعمل في مشروع توتنهام، يعمل توتنهام على اختيار مدرب جديد للفريق في الموسم المقبل، بدءًا من يونيو”.

توتنهام
لاعبو توتنهام – المصدر @SpursOfficial
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