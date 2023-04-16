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بسبب الحوكمة والتحول الرقمي

سدايا تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
سدايا تنال 4 شهادات تقديرية من منظمة ICMG الدولية
المواطن - واس

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نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” 4 شهادات عالمية في عددٍ من المجالات من منظمة ICMG الدولية الرائدة بالتميز في هيكلية البنية التقنية في العالم وذلك وفقًا لتقريرها الصادر لعام 2022م.

مجالات التميز

وشملت المجالات التي نالت على إثرها “سدايا” الشهادات: حوكمة الهيكلة المؤسسية لعملها على تعزيز قيمة العمل وفقاً للأدوار والمسؤوليات وإجراءات محددة، وضمان بناء مكونات التقنية بكفاءة عالية ومواصفات متوافقة، والتحول الرقمي لعملها على منهجية بناء، والمكونات الهيكلية الرقمية، وتوقع وتوظيف أحدث التقنيات، إضافة إلى حوكمة البنية الرقمية لعملها على الهيكل التنظيمي وقدرات القيادات المؤسسية، والتوجهات التقنية والإجراءات المعنية بالبنية الرقمية، والتميز المؤسسي والتمحور حول العميل لعملها على قدرات فهم متطلبات واحتياجات وتوقعات العميل، وتمحور قرارات تصميم المنتجات والخدمات حول تجربة العميل.

إمكانيات عالية

ويؤكد نيل هذه الشهادات ما تتمتع به الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من إمكانيات عالية في مجال التحول الرقمي وضمان بناء التقنيات التي تقدمها بكفاءة عالية مع تبني أحدث أدوات التقنية وتوظيفها في المجالات التي تخدم أهدافها التي أنشئت من أجلها.

يذكر أن منظمة ICMG هي شركة رائدة في العالم تقدّم خدمات هيكلة البنية المؤسسية لمجموعة واسعة من العملاء في أكثر من 20 مجالاً في 42 دولةً، وتعد جوائزها من أرفع الجوائز العالمية التي تقدم في مجال التميّز في بنية المؤسسات وتكنولوجيا المعلومات.

 

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