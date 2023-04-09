سرقة متجر آبل عبر ثقب لحمام مجاور

قام لصوص بعملية سرقة محترفة ومعقدة عن طريق ثقب في جدار حمام متجر متخصص بآلات القهوة مجاور لمتجر آبل في مدينة سياتل الأمربكية لنهب مكونات المحل الشهير، وهو ما مكنهم من سرقة سلع بقيمة نصف مليون دولار.

Here's the details of our break in from the other night. Pretty crazy stuff. Here's hoping Lynnwood police can find these crooks! Burglars steal $500K from Alderwood Mall Apple store after cutting hole in adjacent store https://t.co/lviHCT37HL — Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023

وأعلنت إدارة شرطة لينوود في ولاية واشنطن أن اللصوص سرقوا أكثر من 400 جهاز تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 500 ألف دولار من متجر آبل في Alderwood Mall، وعن ذلك قالت مديرة الاتصالات في قسم شرطة لينوودمارين مكاي: تم إخراج ما يقرب من 436 جهازًا من آبل من الخلف.

وأضافت: في المجموع تمت سرقة ما قيمته نحو 500000 دولار من البضائع وهي أجهزة iPhone وiPad وساعات Apple، متابعة: حتى الآن، لم يتم العثور على بصمات، ودخل الأشخاص وهم يرتدون أقنعة،ولم يتم القبض على أي شخص لكن المحققين يبحثون حاليًا للحصول على أي خيوط.

عملية منظمة ومعقدة

وأشارت المسؤولة إلى أن الجريمة بدت وكأنها عملية منظمة ومعقدة، وفق ما نقلته صحيفة USA Today.

ومن جانبه، قال إريك ماركس صاحب متجر آلات الإسبريسو والمدير الإقليمي لمتجر بيع معدات القهوة في سياتل، إنه لم ير شيئًا مثل ذلك في السنوات الخمس التي كان المتجر يعمل فيها.

وتابع: صنع اللصوص فتحة بقياس 24 × 18 في جدار غرفة خلفية لمتجر Apple، مضيفاً: أنا مندهش لأننا كنا القناة التي مكنت اللصوص من الوصول إلى آبل، وسيكلف الاقتحام المتجر نحو 2000 دولار في الإصلاحات.

ولم يكن لدى موظفي Apple Store أي فكرة عن سرقة البضائع حتى وصلوا للعمل في اليوم التالي.