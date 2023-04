سرقة متجر آبل عبر ثقب لحمام مجاور

قام لصوص بعملية سرقة محترفة ومعقدة عن طريق ثقب في جدار حمام متجر متخصص بآلات القهوة مجاور لمتجر آبل في مدينة سياتل الأمربكية لنهب مكونات المحل الشهير، وهو ما مكنهم من سرقة سلع بقيمة نصف مليون دولار.

Here's the details of our break in from the other night. Pretty crazy stuff. Here's hoping Lynnwood police can find these crooks!

Burglars steal $500K from Alderwood Mall Apple store after cutting hole in adjacent store https://t.co/lviHCT37HL

— Mike Atkinson (@coffeemikeatkin) April 4, 2023