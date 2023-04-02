سعد الموسى يحلم بمواصلة التألق في دوري روشن

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، سعد الموسى عن سعادته بحصد جائزة أفضل لاعب واعد في دوري روشن السعودي.

"أطمح للأفضلية في السنوات القادمة” 🗣️ كلمات @saqahtt بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب واعد من @SPL ❤️ 💚 pic.twitter.com/D3exJsVCnR — نادي الاتفاق (@Ettifaq) April 2, 2023

سعد الموسى سعيد بالتتويج

ويُعد سعد الموسى من أبرز اكتشافات مدرب الاتفاق السابق، باتريس كارتيرون، بعد متابعته للفئات السنية، ليشارك بشكل أساسي منذ ديسمبر، قبل أن يحصد جائزة أفضل لاعب واعد عن شهر مارس الماضي، بعد تألقه في الجولات 19، 20 و21.

وقال سعد الموسى صاحب الـ20 عامًا، في مقطع فيديو عبر حساب نادي الاتفاق الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سعيد جدًا بحصولي على جائزة أفضل لاعب واعد، وأطمح للأفضلية بقية الموسم والسنوات القادمة”.

الاتفاق يستعد لمواجهة التعاون

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم الأحد المقبل.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.