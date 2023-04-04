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سيكون رافدًا للشعب والمنطقة

سعد علوش: اهتموا بالشعر النبطي وادعموا المواهب

الثلاثاء ٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
سعد علوش: اهتموا بالشعر النبطي وادعموا المواهب
المواطن - فريق التحرير

أكد الشاعر سعد علوش، أن الشعر الشعبي أو النبطي يعتبر ثروة كبيرة، لكنها مهدرة، إذ يمثل اختصار لغتنا وأفكارنا وبيئتنا ومشكلًّا لها وأحلامها.

وأضاف علوش، خلال لقائه ببرنامج الليوان على قناة روتانا خليجية، أن ذلك الشعر سيكون رافدًا كبيرًا للشعب والمنطقة في حالة إدارتها بشكل جيد لذلك يجب استغلالها من خلال دعم المبدعين وترجمة أعمالهم والإيمان بهم وبمواهبهم، متمنيًا أن يسمعهم المسؤولون وصناع القرار.

لكل عصر أهله

وتابع: لقد تمردت على قوانين الشعر لأن لكل عصر أهله، ونحن الآن في عصر مختلف، مشيرًا إلى أهمية ثبات الشاعر على موقفه وعدم اعتلاء الموجة السائدة لأن من يفعل ذلك من الشعراء سيختفي مع انتهاء تلك الموجة.

وأكمل: إن الشاعر الذي يبقى هو من يشعر بالناس ويروي شعره مما عايشه من سلوكيات، وقد كان ابن جدلان مقدرًا في ذلك باعتباره شاعر السلوكيات الذي يعد من أندر المجالات في عالم الشعر ووصف الناس بالطريقة الصحيحة التي يحتاجونها بعيدًا عن أسلوب النصح والأمر.

 

 

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