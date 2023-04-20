سجل مميز لـ مانشستر يونايتد خارج ملعبه بالدوري الأوروبي سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد الأعين تترقب هلال العيد وظاهرة فلكية مدتها 58 ثانية الأرصاد: أجواء غائمة بمنطقتي سدير وتمير لقطات من استعدادات مرصد تمير لتحري رؤية هلال شوال حقيقة موافقة الاتحاد الآسيوي على تسجيل أوراوا للاعبين جدد أسطورة البايرن: مولر سيرحل بسبب توخيل استمرار اشتباكات الخرطوم رغم الهدنة المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يستعد لرصد هلال شوال تاليسكا يوجه رسالة لجماهير النصر
أعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد لمجرد أسوار السجن، اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت.
وكشف البشير عبدو، لصحيفة “هسبريس المغربية”، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و”سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.
وأعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربًا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.
يذكر ان لمجرد كان محتجزًا داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والحكم عليه بـ 6 سنوات من قبل القضاء الفرنسي، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية، بينما تقدّم الفنان المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محاميه ومصدر قضائي.