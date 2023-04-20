سعد لمجرد خارج أسوار السجن قبيل العيد

أعلن الفنان المغربي البشير عبدو مغادرة نجله الفنان سعد لمجرد أسوار السجن، اليوم الخميس، بموجب إطلاق سراح مؤقت.

وكشف البشير عبدو، لصحيفة “هسبريس المغربية”، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و”سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.

وأعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربًا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

إدانة لمجرد

يذكر ان لمجرد كان محتجزًا داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد إدانته بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية والحكم عليه بـ 6 سنوات من قبل القضاء الفرنسي، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية، بينما تقدّم الفنان المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محاميه ومصدر قضائي.