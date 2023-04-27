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حضر الطعام لأفراد أسرته

سعد لمجرد يطبخ بعد خروجه من السجن

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
سعد لمجرد يطبخ بعد خروجه من السجن
المواطن - فريق التحرير

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نشر الفنان المغربي سعد لمجرد، أول فيديو له بعد خروجه من السجن، وهو يعمل على تجهيز الطعام في المنزل.

حاء ذلك بحسب فيديو نشره لمجرد عبر حسابه في إنستغرام، وهو يعد مكونات الطبخ من أجل تحضير الطعام لأفراد أسرته.

طبخ ورقص

وخلال الفيديو يظهر الفنان المغربي وهو يرقص مع زوجته في المطبخ، ويحتضنها، معلقًا “الطهي الجيد لا يعني الطهي الفاخر.. لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي”.

كان سعد لمجرد  غادر الأسبوع الماضي السجن في باريس، بعد دخوله نهاية شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن تمت إدانته بمحكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكم عليه بـ6 سنوات في القضية التي تعود لعام 2016.

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