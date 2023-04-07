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عبدالعزيز حسن العقبة من فئة القرآن الكريم

سعوديان في نهائي عطر الكلام الليلة والجوائز تصل 12 مليون ريال

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
سعوديان في نهائي عطر الكلام الليلة والجوائز تصل 12 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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يترقَّب متابعو برنامج عطر الكلام اليوم الجمعة، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، الحلقة الختامية من المسابقة العالمية للقرآن والأذان، التي ستشهد تكريم الفائزين الأوائل من فئتي التلاوة والأذان.

أسماء المرشحين

ووصل 4 مرشحين من فئة القرآن الكريم إلى نهائي المسابقة، وهم: عبدالعزيز حسن العقبة من السعودية، يونس شاهمرادي من إيران، وعبدالله محمد الدغري من المغرب، زكريا الزيرك من المغرب.

فيما وصل 4 مرشحين من فئة الأذان إلى النهائي وهم: إبراهيم أسد محمد من بريطانيا، ضياء الدين ابن نزار من إندونيسيا، محمد آل الشريف من السعودية، رهيف خالد الحاج من لبنان.

تفاصيل الجوائز

وستتقاسم المواهب الصوتية الفائزة بالنسخة الحالية من المسابقة الأكبر على مستوى العالم 20 جائزة، يزيد مجموعها عن 12 مليون ريال، بواقع 10 جوائز لكل فئة من فئتي التلاوة والأذان.

وكان تقييم المتسابقين في البرنامج قد تم من قبل لجنة تحكيم متخصصة في الأصوات والمقامات، يراعون حسن الأداء، والتجويد المتقن، والتفاعل مع القراءة، وإيصال تأثيرها بكل إجلال وخشوع إلى قلوب السامعين.

عطر الكلام

وتأتي مسابقة عطر الكلام في نسختها الثانية بالشراكة الإستراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، وتُبث على شاشة mbc، ومنصة شاهد الرقمية، وتهدف لإظهار المواهب والإمكانات الصوتية للقراء والمؤذنين باستخدام أفضل الأداءات المعتمدة على استخدام قوانين النغم، والأحاسيس التي تسهم في إيصال الشعور والحالة التي يريدها القراء إلى مستمعي البرنامج.

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